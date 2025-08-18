"Московский патруль": ряд аббревиатур на автомобильных номерах могут запретить в России

Буквы с аббревиатурой запрещенных экстремистских движений на автомобильных номерах могут запретить в России. По мнению Национального автомобильного союза, такие госномера являются прямой пропагандой экстремизма.

Представители организации уже отправили в МВД запрос об их запрете. Кроме того, союз предлагает изъять из оборота все подобные комбинации, а водителей с запрещенной аббревиатурой на госзнаках обязать перерегистрировать свой автомобиль.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

