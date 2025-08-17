"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 519 в Москве

Электробусы вышли на маршрут № 519 в Москве. Он соединяет районы Марьина Роща, Бутырский и Мещанский.

Конечная остановка находится на Рижском вокзале. Путь проходит через 11 станций рельсового транспорта, парки, торговые центры, поликлиники и больницы.

По словам пассажиров, маршрут с появлением электробусов немного изменили, зато времени в пути они теперь тратят меньше. Подробнее – в программе "Новости дня".

