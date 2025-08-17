Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 08:05

Транспорт

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 519 в Москве

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 519 в Москве

"Новости дня": новый вагон "Львенок-Москва" прибыл в трамвайное депо имени Апакова

МЦД-3 стал самым популярным среди всех столичных диаметров

Водителей в РФ могут обязать фиксировать подготовку к рабочему дню под камеру

620 единиц техники принимают участие в дорожных работах на Тверской улице

Движение перекрыто по Крылатской улице из-за соревнований по триатлону

Работы по замене асфальта на Тверской улице будут вестись круглосуточно

Движение перекрыто из-за ремонта на Тверской улице в Москве

Сергей Собянин показал проект путепровода в Коммунарке

В Москве перекроют движение по Садовому кольцу из-за забега

Электробусы вышли на маршрут № 519 в Москве. Он соединяет районы Марьина Роща, Бутырский и Мещанский.

Конечная остановка находится на Рижском вокзале. Путь проходит через 11 станций рельсового транспорта, парки, торговые центры, поликлиники и больницы.

По словам пассажиров, маршрут с появлением электробусов немного изменили, зато времени в пути они теперь тратят меньше. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика