17 августа, 08:05Транспорт
"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 519 в Москве
Электробусы вышли на маршрут № 519 в Москве. Он соединяет районы Марьина Роща, Бутырский и Мещанский.
Конечная остановка находится на Рижском вокзале. Путь проходит через 11 станций рельсового транспорта, парки, торговые центры, поликлиники и больницы.
По словам пассажиров, маршрут с появлением электробусов немного изменили, зато времени в пути они теперь тратят меньше. Подробнее – в программе "Новости дня".
