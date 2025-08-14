"Новости дня": электробусы связали Центральный и Северо-Восточный округа Москвы

Центральный и Северо-Восточный округа столицы связал маршрут № 519, на который вывели экологичные электробусы. Он проходит от станции метро "Рижская" до "Тимирязевской" с остановками у парков, больниц, поликлиник, учебных заведений и станций рельсового транспорта.

Время в пути сократилось, а по будням пассажиров перевозят восемь электробусов. Всего в городе более 200 экологичных маршрутов. В этом году Москве поставят еще 200 машин новой модификации с улучшенной планировкой салона и климатической системой.

Подробнее – в программе "Новости дня".