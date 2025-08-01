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01 августа, 21:35

Политика

"Московский патруль": Дмитрий Беляев занял пост главы ГСУ СК РФ по Москве

"Московский патруль": Дмитрий Беляев занял пост главы ГСУ СК РФ по Москве

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Руководителем Главного следственного управления СК России по Москве назначен Дмитрий Беляев. Свою службу он начал в 2003-м в прокуратуре Пензенской области, затем занимал высокие должности в Следственном комитете в разных регионах страны.

В сентябре 2022 года указом Владимира Путина Беляев возглавил следственное управление в республике Дагестан. Ему было присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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