"Московский патруль": Дмитрий Беляев занял пост главы ГСУ СК РФ по Москве

Руководителем Главного следственного управления СК России по Москве назначен Дмитрий Беляев. Свою службу он начал в 2003-м в прокуратуре Пензенской области, затем занимал высокие должности в Следственном комитете в разных регионах страны.

В сентябре 2022 года указом Владимира Путина Беляев возглавил следственное управление в республике Дагестан. Ему было присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции. Подробнее – в программе "Московский патруль".