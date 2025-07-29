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29 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": перед судом предстал мужчина, убивший двух пенсионеров из-за денег

"Московский патруль": перед судом предстал мужчина, убивший двух пенсионеров из-за денег

Шеф-повар Ивлев не выплатил экс-супруге алименты на сумму 8 млн руб

"Московский патруль": суд в Москве приговорил риелтора к 15 годам за обман дольщиков

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В Москве перед судом предстал Назарали Султонов, который, по версии следствия, убил двух пенсионеров из-за денег. Жертвами стали полковник в отставке Виктор Селезнев и его жена Людмила, позже скончавшаяся в больнице.

Злоумышленник, работавший у пары садовником, узнал, что у них на счету хранится более миллиона рублей. Изначально он попросил денег в долг, но, получив отказ, решил забрать их силой. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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