"Московский патруль": блогера Subo обвинили в неуплате налогов и отмывании денег

Блогеру-миллионеру Subo (настоящее имя Субхан Мамедов. – Прим. ред.) предъявили обвинение в неуплате налогов и отмывании денег. Как сообщили в СК, задолженность по налогам размером в 50 миллионов рублей постепенно начали погашать отец и брат Мамедова, которые также получили обвинения.

На чем Subo заработал миллионы? Где он скрывается сейчас? И может ли блогер теперь уйти от ответственности? Об этом – в программе "Московский патруль".