"Московский патруль": начались предварительные слушания по делу о теракте в "Крокусе"

В Москве начались предварительные слушания по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Трагедия, произошедшая весной прошлого года, унесла жизни больше ста человек. Некоторые до сих пор числятся пропавшими без вести. На скамье подсудимых находятся 19 человек, в числе которых исполнители.

Заседание во Втором Западном военном суде длилось несколько часов. Это связано с количеством подсудимых и большим объемом материалов уголовного дела. Известно, что четверо фигурантов попросили прекратить их уголовное преследование.

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