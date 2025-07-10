"Московский патруль": полиция задержала "черных банкиров"

В Москве полицейские задержали "черных банкиров", которые заработали на своей схеме почти 300 миллионов рублей.

С июня 2024 по январь 2025 года пятеро злоумышленников незаконно проводили банковские операции без лицензии. В частности, инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", фигурантам предъявлены обвинения. Двоих из них суд отправил под домашний арест, еще троим избрал меру пресечения в виде подписке о невыезде.

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