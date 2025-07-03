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03 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": количество погибших в ДТП в Москве сократилось почти на 26%

"Московский патруль": количество погибших в ДТП в Москве сократилось почти на 26%

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Количество погибших в ДТП сократилось почти на 26%, заявил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков в беседе с Агентством "Москва".

В целом аварийность по сравнению с прошлым годом снизилась больше чем на 3%.

Кроме того, в прошлом году зарегистрировали почти полторы тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Погибли 14 человек. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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