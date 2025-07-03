"Московский патруль": количество погибших в ДТП в Москве сократилось почти на 26%

Количество погибших в ДТП сократилось почти на 26%, заявил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков в беседе с Агентством "Москва".



В целом аварийность по сравнению с прошлым годом снизилась больше чем на 3%.

Кроме того, в прошлом году зарегистрировали почти полторы тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Погибли 14 человек. Подробнее – в программе "Московский патруль".

