"Московский патруль": предполагаемые мошенники-стоматологи задержаны в нескольких регионах

Предполагаемых мошенников-стоматологов задержали в нескольких регионах России, включая Москву.

По данным оперативников, семеро подозреваемых организовали бизнес на фиктивном лечении. При этом они использовали персональные данные клиентов частной клиники и ее филиалов. С их помощью обманщики оформляли поддельные медицинские карты и вносили туда информацию о приемах у стоматолога.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

