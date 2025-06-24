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Новости

24 июня, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": предполагаемые мошенники-стоматологи задержаны в нескольких регионах

"Московский патруль": предполагаемые мошенники-стоматологи задержаны в нескольких регионах

В Зеленограде поймали двух грабителей шашлыка

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

Врачи не обнаружили повреждений мозга у ребенка, на которого напали в Шереметьево

Осмотр места нападения на мальчика в Шереметьево завершен

Мозг мальчика, на которого было совершено нападение в Шереметьево, не пострадал

Главврач клиники Рошаля рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево

У задержанного за нападение на ребенка в Шереметьево обнаружены наркотики

Дерево упало на двигавшийся по Рублево-Успенскому шоссе автомобиль

Мужчина напал на маленького ребенка в Шереметьево

Предполагаемых мошенников-стоматологов задержали в нескольких регионах России, включая Москву.

По данным оперативников, семеро подозреваемых организовали бизнес на фиктивном лечении. При этом они использовали персональные данные клиентов частной клиники и ее филиалов. С их помощью обманщики оформляли поддельные медицинские карты и вносили туда информацию о приемах у стоматолога.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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