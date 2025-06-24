24 июня, 21:45Происшествия
"Московский патруль": предполагаемые мошенники-стоматологи задержаны в нескольких регионах
Предполагаемых мошенников-стоматологов задержали в нескольких регионах России, включая Москву.
По данным оперативников, семеро подозреваемых организовали бизнес на фиктивном лечении. При этом они использовали персональные данные клиентов частной клиники и ее филиалов. С их помощью обманщики оформляли поддельные медицинские карты и вносили туда информацию о приемах у стоматолога.
Подробнее – в программе "Московский патруль".