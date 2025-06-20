"Московский патруль": в Москве задержан подозреваемый в краже портмоне с деньгами

В Москве задержан подозреваемый в краже портмоне с деньгами. Потерпевший обронил кошелек, внутри которого было 35 тысяч рублей, а когда он вернулся, то не обнаружил его.

В результате выяснилось, что злоумышленник ехал на электроведосипеде по улице и заметил на дороге портмоне. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил бумажник с деньгами.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

