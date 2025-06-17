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17 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": водитель предстал перед судом в Подмосковье за смертельное ДТП

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В Наро-Фоминске перед судом предстал местный житель, который устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибли четыре девочки, а еще одна получила травмы.

ДТП произошло 5 июня 2024 года. Молодой человек, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля без спроса матери. Он хотел покатать на машине свою 17-летнюю невесту, однако не справился с управлением и влетел в дерево.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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