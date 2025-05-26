"Московский патруль": водитель микроавтобуса отправлен в СИЗО после ДТП на трассе М-12

Ногинский городской суд отправил в СИЗО водителя микроавтобуса, устроившего ДТП на трассе М-12 "Восток". По предварительным данным, Mercedes не заметил сломавшуюся Lada на пути, влетел в нее и перевернулся.

В результате погибли 9-летний мальчик и его мама, которые находились в салоне. Восемь человек из микроавтобуса, в том числе несовершеннолетние, получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Подробнее – в программе "Московский патруль".