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12 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Мосгорсуде был озвучен приговор участникам Таганской ОПГ

"Московский патруль": в Мосгорсуде был озвучен приговор участникам Таганской ОПГ

Участники Таганской ОПГ суммарно получили 240 лет лишения свободы

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В Мосгорсуде озвучили приговор участникам Таганской ОПГ, одной из самых кровавых группировок 90-х годов.

На 11 подсудимых в общем счете пришлось почти 240 лет колонии строгого режима. На счету ОПГ 7 убийств, включая расправу над криминальным авторитетом Асланом Усояном. Бандитские разборки продолжались вплоть до 2019 года, пока полицейские не задержали лидеров банды.

Подробности – в программе "Московский патруль".

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