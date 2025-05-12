"Московский патруль": в Мосгорсуде был озвучен приговор участникам Таганской ОПГ

В Мосгорсуде озвучили приговор участникам Таганской ОПГ, одной из самых кровавых группировок 90-х годов.

На 11 подсудимых в общем счете пришлось почти 240 лет колонии строгого режима. На счету ОПГ 7 убийств, включая расправу над криминальным авторитетом Асланом Усояном. Бандитские разборки продолжались вплоть до 2019 года, пока полицейские не задержали лидеров банды.

Подробности – в программе "Московский патруль".

