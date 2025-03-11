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11 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские по волосу раскрыли крупное ограбление

"Московский патруль": полицейские по волосу раскрыли крупное ограбление

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В Московской области полицейские по волосу раскрыли большое ограбление с ущербом в 4 миллиона рублей.

Правоохранителям удалось найти брошенную грабителями машину, где они обнаружили оставленные подозреваемыми следы и выделили ДНК. Генетический профиль одного из подельников совпал с профилем неоднократно судимого мужчины, информация о котором была в базе данных.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов
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