11 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полицейские по волосу раскрыли крупное ограбление
В Московской области полицейские по волосу раскрыли большое ограбление с ущербом в 4 миллиона рублей.
Правоохранителям удалось найти брошенную грабителями машину, где они обнаружили оставленные подозреваемыми следы и выделили ДНК. Генетический профиль одного из подельников совпал с профилем неоднократно судимого мужчины, информация о котором была в базе данных.
Подробнее – в программе "Московский патруль".