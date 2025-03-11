11 марта, 15:15Происшествия
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жильцов поврежденного дома в Домодедове
Как рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, ведомство взяло на контроль соблюдение жилищных прав граждан, проживающих в доме № 27 по Домодедовской улице. Здание получило повреждения в результате атаки украинского беспилотника.
Кроме того, по поручению прокурора Москвы Максима Жука, прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев координирует работу правоохранительных органов и специальных служб на месте происшествия.
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