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31 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": вертолеты и пожарный поезд привлекли для тушения пожара в Москве

"Московский патруль": вертолеты и пожарный поезд привлекли для тушения пожара в Москве

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Пожарные вертолеты, пожарный поезд и 40 пожарных машин использовали для тушения мощного пожара на северо-западе Москвы. Пламя бушевало на площади двух тысяч квадратных метров.

Сообщается, что горело старое здание, где раньше находился завод по производству авиационных двигателей, до последнего времени там якобы располагался нелегальный хостел. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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