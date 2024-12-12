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12 декабря, 21:35

Политика

"Московский патруль": Госдума приняла закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

"Московский патруль": Госдума приняла закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

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Госдума одобрила законопроект и поправки к нему, согласно которым будут увеличены размеры административных штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения (ПДД).

Так, с 1 января следующего года штрафы за это вырастут в 1,5 раза. За превышение скорости, например, заплатить теперь придется от 750 до 7 500 рублей, в зависимости от уровня превышения. В свою очередь, за управление авто в пьяном виде – до 45 тысяч. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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