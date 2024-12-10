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Украинские БПЛА пытались атаковать российский военный аэродром в Саратовской области, сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Романа Бусаргина.

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) смогли пресечь атаку дронов, в результате никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, но информации о повреждениях на земле в результате падения обломков не поступало.



Этой же ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили над тремя регионами 13 украинских беспилотников самолетного типа, включая Белгородскую, Ростовскую и Астраханскую области.

При этом РФ близка к достижению поставленных целей СВО, тогда как украинские вооруженные силы находятся на грани развала, заявляли в СВР РФ.

