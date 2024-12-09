Над Астраханской, Белгородской и Ростовской областями сбиты 13 БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над тремя российскими регионами 13 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Так, восемь БПЛА самолетного типа сбиты над Белгородской областью, три – над Ростовской областью и два – над Астраханской областью.

Ранее сообщалось, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом в ночь на 9 декабря. На подлете к городу было уничтожено несколько воздушных целей. Информация о возможных пострадавших и каких-либо серьезных разрушениях не поступала.

Накануне ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в селе Таврово посечен забор на территории коммерческого объекта, а в селе Никольское пробита крыша надворной постройки.

В ночь на 8 декабря средства ПВО уничтожили в общей сумме 46 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России: над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями.