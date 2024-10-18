"Безопасный город": 19 октября профессиональный праздник отметят следователи-криминалисты

19 октября свой профессиональный праздник отметят следователи-криминалисты. Службе исполнится 70 лет. Специалисты собирают и анализируют улики на местах преступлений. Благодаря этому получается восстановить картину произошедшего и вычислить злодея.

В 2024 году криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России изучили больше пяти тысяч уголовных дел. Раскрыли более 600 тяжких и особо тяжких преступлений.

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