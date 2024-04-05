05 апреля, 21:45Происшествия
"Безопасный город": в Москве задержали девушек, спрятавших наркотики в мягкой игрушке
Сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования территории на юго-западе Москвы заметили девушку, которая что-то фотографировала в темноте недалеко от дорожного знака. Заметив служебный автомобиль, она села в припаркованную машину, где была ее напарница, и попыталась скрыться.
В итоге росгвардейцы остановили автомобиль и во время обыска нашли у девушек плюшевого медведя, в котором находилось 20 свертков с наркотиком. Задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Подробнее – в программе "Безопасный город".