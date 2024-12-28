28 декабря, 12:45Транспорт
"Техно": электрокар Tesla Cybertruck теперь можно арендовать в Москве
Футуристичный электрокар Tesla Cybertruck привезли в Москву и теперь его сможет арендовать любой желающий. Корпус автомобиля выполнен из того же сплава нержавеющей стали, из которого делают ракеты Space X.
У машины есть грузовой отсек сзади, а спереди расположен багажник. Привычного заднего окна нет, вместо него установлены камеры. Все режимы движения и настройки транспортного средства расположены на дисплее.
Подробнее – в программе "Техно".