"Техно": электрокар Tesla Cybertruck теперь можно арендовать в Москве

Футуристичный электрокар Tesla Cybertruck привезли в Москву и теперь его сможет арендовать любой желающий. Корпус автомобиля выполнен из того же сплава нержавеющей стали, из которого делают ракеты Space X.

У машины есть грузовой отсек сзади, а спереди расположен багажник. Привычного заднего окна нет, вместо него установлены камеры. Все режимы движения и настройки транспортного средства расположены на дисплее.

Подробнее – в программе "Техно".