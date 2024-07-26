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26 июля, 12:45

Технологии

"Техно": в iOS 18 появились новые функции

"Техно": в iOS 18 появились новые функции

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Команда "Техно" подготовила дайджест IT-новостей. Так, в iOS 18 появились функции, которые раньше были доступны только в сторонних приложениях. В систему добавили приложения для проверки грамматики, создания эмодзи, решения математических примеров и менеджеры паролей. В 2023 году совокупная выручка этих приложений составила 393 миллиона долларов, а количество их загрузок достигло 58 миллионов.

Также стало известно, что NVIDIА раскрыла технические характеристики "Сферы" в Лас-Вегасе. Sphere – новый объект, созданный с использованием 1,2 миллиона LED-панелей снаружи и 16 панелей разрешением 16K внутри сооружения от пола до потолка. В ней проводятся концерты, специализированные мероприятия Sphere Experiences и корпоративные мероприятия.

Подробнее – в программе "Техно".

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технологиивидеоМаксим Ефимцев
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