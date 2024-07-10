10 июля, 06:45Технологии
Домашний робот поможет москвичам приготовить завтрак или сварить кофе
Разработчики представили робота-повара, который знает более 5 000 рецептов и может приготовить любое блюдо. Гаджет также закажет необходимые для этого продукты. Для этого понадобится только подключение к сети Wi-Fi.
Еще один кулинарный робот может накормить бургерами около 150 человек за час. Все процессы в нем закольцованы, человеку нужно будет только загружать необходимые ингредиенты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.