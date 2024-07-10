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Новости

10 июля, 06:45

Технологии

Домашний робот поможет москвичам приготовить завтрак или сварить кофе

Домашний робот поможет москвичам приготовить завтрак или сварить кофе

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Новые сервисы на базе ИИ запустили в столице

Всемирная выставка искусственного интеллекта стартовала в Китае

Разработчики представили робота-повара, который знает более 5 000 рецептов и может приготовить любое блюдо. Гаджет также закажет необходимые для этого продукты. Для этого понадобится только подключение к сети Wi-Fi.

Еще один кулинарный робот может накормить бургерами около 150 человек за час. Все процессы в нем закольцованы, человеку нужно будет только загружать необходимые ингредиенты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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