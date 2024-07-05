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05 июля, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": Дептранс создал проект принудительного снижения скорости каршеринга

"Безопасный город": Дептранс создал проект принудительного снижения скорости каршеринга

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В течение первых четырех месяцев 2024 года произошло 105 ДТП с участием автомобилей каршеринга. В результате этих аварий погибли 3 человека, еще 116 получили ранения.

Дептранс столицы совместно с "Делимобилем" и научно-исследовательским центром "НАМИ" разработали проект, который позволит принудительно снижать скорость движения нарушителям на автомобилях каршеринга.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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