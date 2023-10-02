"Техно": в США протестировали сферический экран MSG Sphere

Ведущий программы "Техно" Максим Ефимцев рассказал о сферическом экране MSG Sphere, который протестировали в Лас-Вегасе. После стройки длиной в пять лет и вложений более 2,3 миллиарда площадку торжественно открыли в конце сентября. Первой на новой сцене выступила группа U2.

Внешне сфера покрыта светодиодными панелями, в которых работает больше миллиона ламп. Такое количество ламп равносильно населению острова Маврикия. Подробнее – в программе "Техно".