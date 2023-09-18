ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от четырех крупных операторов связи отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом заявили на сайте ведомства.

Требование коснется таких операторов, как МТС, "МегаФон", "Билайн" и Tele2. По информации ФАС, данные компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. В связи с этим в ведомство было направлено огромное количество обращений граждан с просьбой отмены этой опции.

В свою очередь, в пресс-службах операторов заявили, что в настоящее время не получали официальное предупреждение ФАС по отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин направил в Генпрокуратуру РФ и ФАС обращение, в котором попросил ведомства проверить условия договоров сотовых операторов на предмет кабальности в связи со случаями платной раздачи интернета со смартфонов.

По его словам, в попытке увеличения прибыли операторы сотовой связи занимаются повторной продажей интернет-трафика их же абонентам, а эти меры препятствуют получению оплаченных услуг.

Шейкин подчеркнул, что россияне должны беспрепятственно использовать приобретенные услуги на различных устройствах по своему усмотрению, не оплачивая их повторно.

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