Смартфон, планшет, часы: топ устройств для школьников

1 сентября на пороге. Большинство школьников уже успели подготовить новые тетрадки, форму и рюкзаки. Но что насчет гаджетов? Техноблогер Андрей Рассказов составил шопинг-лист из самых полезных для учебы устройств – смартфона, планшета и умных часов – в разных бюджетах.



Смартфон

Начнем с главного устройства в нашей жизни. По данным компании Counterpoint Research, 76% населения планеты используют смартфон от трех до семи часов в день. Есть более точная разбивка, но нам важно понять главное: люди смотрят в экраны телефонов в среднем половину всего времени своего бодрствования.

От смартфонов зависит не только уровень нашего дофамина (при просмотре мемов), но и наша продуктивность. И чтобы ни то ни другое не падало, нужно, чтобы работал смартфон хорошо.

Если взглянуть на рейтинг аппаратов от 10 до 15 тысяч, то работать будет "правило белого вина": чем свежее устройство – тем лучше.

Xiaomi Redmi Note 12 4G – это то, что нам нужно в бюджетном сегменте. У него понятный процессор – Qualcomm Snapdragon 685. Это хороший процессор начального уровня, и все приложения отлично оптимизированы под работу с ним. У него неплохая основная камера на 50 Мп с алгоритмами Xiaomi, которые умеют делать очень неплохие кадры, большая батарея на 5 000 мАч, которой хватит на весь день и даже больше. И, возможно, главное – отличный AMOLED-экран: яркий, с насыщенными цветами и почти бесконечной контрастностью, а также частотой обновления 120 Гц.

Цена – 15 000 рублей.

Google Pixel 6a – смартфон для тех, кто хочет выделяться из толпы. Это среднебюджетный аппарат от самой Google. Он делает фотографии на уровне современных флагманов. И, возможно, для школьников и студентов это то, что нужно (все-таки, помимо просмотра контента, многие его еще и создают).

Все это благодаря одним из лучших в индустрии алгоритмам обработки и создания фото, в частности, благодаря собственному процессору Tensor 1. Причем это то, что продлит жизнь смартфона на годы вперед, ведь такой же процессор стоит во флагманском Google Pixel 6.

Есть только один минус – батарейка 4 410 мАч, что по современным меркам не так уж много. Экран же на грани того, чтобы назвать смартфон компактным, – 6,1 дюйма, хотя все современники уже стремятся к семи.

Но такого соотношения основной камеры и процессора нет ни у одного аппарата в этой ценовой категории. Не говоря уже о том, что вы получаете смартфон, который будет у вас и еще, может быть, у десятка-двух тысяч человек в Москве.

Цена – от 30 000 рублей.

Планшет

Lenovo Xiaoxin Pad 2022 – представитель бюджетного сегмента, который достоин вашего внимания.

Так как в планшетах больше дорогостоящих материалов вроде экрана и батареи, нужно значительно увеличивать бюджет, чтобы добраться до характеристик смартфонов. Тут мы имеем экран 10,6 дюйма, 128 Гб – постоянной памяти, 4 Гб – оперативной и батарею 7 700 мАч. Процессор у него Qualcomm Snapdragon 680, то есть похуже, чем у смартфона от Xiaomi в нашем списке. А экран – стандартный IPS с FHD+ разрешением.

Короче говоря, это неплохая читалка и, скажем так, медиамашина, нежели продукт, призванный увеличить продуктивность. Хотя учеба – это и есть в большинстве своем чтение и изучение информации в интернете, не так ли?

Цена – 14 300 рублей.

Xiaomi Pad 6 – один из новых среди среднебюджетного сегмента. Но нужно сразу понимать, что планшет сам по себе – штука не самая полезная. Без клавиатуры его покупать нет большого смысла. Ведь, чтобы он переквалифицировался из "экрана" в устройство, на котором можно комфортно работать, именно она и нужна.

Планшет является последней новинкой от Xiaomi. Процессор – невыразительный Qualcomm Snapdragon 870. Такого хватит для базовых задач, ничего серьезного. Экран неплохой, но ничего современного – это IPS-модель на 11 дюймов с разрешением 2,8 К. Батарейка – 8 840 мАч, которой должно хватить надолго. Как минимум на рабочий день в активном режиме.

Цена планшета – 37 000 рублей.

Цена клавиатуры – 10 000 рублей.

Умные часы

Тут все просто: если бюджет минимальный, стоит обратить внимание на Xiaomi Mi Band 8. Неделя автономности, любые спортивные режимы, плавание и общий анализ активности.

Цена – 4 000 рублей.

Но если все же говорить о форм-факторе часов, то более бюджетной версией будут Xiaomi Watch S1 Active 42 мм. Это сравнительно небольшие часы с понятным функционалом. Они отслеживают занятия спортом, фазы сна, насыщенность крови кислородом и так далее. Из более продвинутых функций, которые будут отличать часы от фитнес-браслета, – возможность отвечать на звонки и набирать ответы на сообщения.

Однако в случае с Xiaomi вы получаете закрытую систему. Нет магазина приложений, и вы застряли с тем, что можете загрузить через телефон.

Из позитивного: вы получаете приятный внешний вид с опциями по цвету, а также долгую работу от батареи. Неделя в режиме активной работы и целый месяц – если использовать их только как часы. Ну и цена, конечно.

Цена – 9 800 рублей.

Если же задуматься о более продвинутых версиях с магазином приложений и почти бесконечной свободой для пользователя, можно задержаться на Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Это версия с вращающимся безелем, которым вы управляете своими перемещениями по меню. Работают часы на операционке, которую делают Samsung и Google совместно, – Wear OS. У системы понятный набор элементов, который интуитивно ясен, если у вас хоть раз был сенсорный экран в руках.

Набор стандартный: спорт, сон, активность, ЭКГ, измерение температуры, GPS. С точки зрения функций это одна из самых навороченных моделей. Лучше на Android, пожалуй, нет.

Цена – 35 000 рублей (за версию 43 мм).

Итог

Как ни крути, наш рынок фактически поглощен компанией Xiaomi. Они предлагают хорошие цены, любопытные дизайны и понятное качество. При этом бренд уже знают на нашем рынке – спроси любого школьника, и он ответит, что такое Xiaomi. У других китайцев крайне редко получается навязать конкуренцию, а бренды вроде Samsung или Apple уже давно играют в лиге премиальных продуктов.

И все-таки в заключение хочется дать совет, который идет вразрез с очевидными желаниями: не экономьте на гаджетах. Лучше купить смартфон, планшет или часы и заплатить за что-то действительно хорошее, но один раз. И пользоваться пять лет, чем те же пять лет подряд каждый год покупать бюджетник. Так вы и опыт использования получите положительный, и будете создавать меньше мусора в виде старой техники.