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23 июля, 15:45

Технологии

"Техно": москвичи купили на 30% больше ноутбуков за первые шесть месяцев 2024 года

"Техно": москвичи купили на 30% больше ноутбуков за первые шесть месяцев 2024 года

"Техно": продажи ноутбуков в России выросли на 30% в первом полугодии 2024 года

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Продажи ноутбуков в России в первом полугодии 2024 года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью пользовались гаджеты с диагональю от 14 дюймов. Чаще всего россияне выбирали продукцию марок Asus, Huawei, MSI, Lenovo, Honor и Apple.

В общей сложности было продано 1,4 миллиона ноутбуков на сумму 94 миллиарда рублей. Подробнее – в программе "Техно".

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