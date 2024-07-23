"Техно": москвичи купили на 30% больше ноутбуков за первые шесть месяцев 2024 года

Продажи ноутбуков в России в первом полугодии 2024 года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью пользовались гаджеты с диагональю от 14 дюймов. Чаще всего россияне выбирали продукцию марок Asus, Huawei, MSI, Lenovo, Honor и Apple.

В общей сложности было продано 1,4 миллиона ноутбуков на сумму 94 миллиарда рублей. Подробнее – в программе "Техно".