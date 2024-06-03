"Техно": столичные ученые разработали беспилотную систему управления автомобилем

Столичные разработчики представили универсальную беспилотную систему, которую можно установить на любой автомобиль. Чтобы начать движение, необходимо только задать координаты места назначения в навигаторе.

Система состоит из датчиков, вычислительного блока и монитора. Чтобы построить маршрут, программа использует не обычные цифровые карты, а высокоточные 3D-модели. Подробнее – в программе "Техно".

