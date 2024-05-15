"Автоваз" возобновил серийное производство автомобилей Lada Largus

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"Автоваз" возобновил серийный выпуск автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента, который присутствовал на торжественной церемонии запуска производства.

Известно, что первыми сошедшими с конвейера машинами стали пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон.

Глава Удмуртии Александр Бречалов и президент компании Максим Соколов приняли участие в мероприятии. Глава "Автоваза" заявил, что церемония открытия производства ознаменовала восстановление выпуска всего рентабельного модельного ряда Lada. Он также напомнил, что производство машин останавливалось на некоторое время в связи с уходом иностранного партнера из России.

"Совет директоров "Автоваза" под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова утвердил стратегию развития "Автоваза", в рамках которой в ближайшие годы нас ждет целый ряд как новинок, так и рестайлинговых версий текущего модельного ряда", – подчеркнул Соколов.

Он также рассказал, что старт продаж машин Lada Largus состоится в течение нескольких ближайших недель. Это произойдет после того, как дилерская сеть будет наполнена новыми автомобилями в двух комплектациях, уточнил Соколов. Кроме того, он отметил, что рекомендованная розничная цена авто будет начинаться от 1,66 миллиона рублей за пассажирскую версию и от 1,67 миллиона рублей – за коммерческий фургон.

При этом глава компании уточнил, что "Автоваз" намерен выпустить до 50 тысяч автомобилей Lada Largus, в том числе e-Largus. При этом рассматривается возможность увеличения объема выпуска до 100 тысяч машин в 2025 году.

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