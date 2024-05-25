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25 мая, 23:15

Транспорт

Первая беспилотная "Ласточка" появится на МЦК этим летом

Первая беспилотная "Ласточка" появится на МЦК этим летом

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Первая беспилотная "Ласточка" появится на МЦК этим летом. Поезд будет двигаться сам, но за автоматикой, пока новинка тестируется, проследит машинист. Ранее в Москве начались испытания первого в России беспилотного трамвая.

Уточняется, что инновационные технологии предусматривают несколько уровней автоматизации управления поездом. На первом – состав ведет машинист, а его контролирует система безопасности. На втором – полуавтоматическом – машинист находится в кабине, и в случае чего страхует машину. На третьем в кабине никого, а нештатные ситуации дистанционно устраняет диспетчер. Четвертый уровень – движение полностью автоматизированное. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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