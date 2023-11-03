"Техно": первая автономная водородная заправочная станция появилась в РФ

В России появилась первая автономная водородная заправочная станция. Обычное топливо легко возгорается, а водород сложно поджечь – он быстро улетучивается.

Известно, что баллоны для водорода стали делать из прочных композитных материалов. Таким образом, водородная заправка сможет обслуживать транспорт, который не может передвигаться на бензиновом двигателе.

Как станция работает? Подробнее – в программе "Техно".