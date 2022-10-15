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Новости

15 октября, 23:00

Общество

"Москва глазами": экосексуал

"Москва глазами": экосексуал

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Антон Ногинов уверен, что Москва – лучший город для тех, кто хочет жить, заботясь о природе и будущем планеты. Экономист по профессии и бережный потребитель по убеждениям, он говорит, что столица России – сервисный мегаполис, и это позволяет жить в ней экологично и экономично.

Почему лучше покупать продукты на рынке? Что такое Листок жизни? Какой углеродный след у яблока? И как сделать праздник не одноразовым? Ответы на эти вопросы – в программе "Москва глазами... экосексуала".

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