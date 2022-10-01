"Специальный репортаж": далекий полет

На Дальнем Востоке начали сборку самолета "Суперджет Нью". Причем конструкторы отчитались о полном импортозамещении. Специальный корреспондент Антон Дергачев съездил на производство и узнал, как выглядит российский лайнер без иностранных деталей, какой будет интерьер, кресла? Заодно заехал в Хабаровск посмотреть, как живут в городе, куда периодически заходят амурские тигры.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

