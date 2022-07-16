"Познавательный фильм": я на велике

Евгения Поплавская – блогер без комплексов – на неделю откажется от общественного транспорта и личного автомобиля.

Можно ли по городу передвигаться только на велосипеде? Куда приводят велодорожки Москвы? Как и где тренируются профессиональные велогонщики? Кто и зачем изобретает велосипеды? И каково это, крутить педали за деньги?

Об этом – в познавательном фильме "Я на велике".