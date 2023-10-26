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Новости

26 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": каршеринг врезался в дерево

"Рейд 112": каршеринг врезался в дерево

Департамент природопользования помог вычислить грузовики, сбросившие мусор на МКАД

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В 00:05 по московскому времени автомобиль каршеринга Kia врезался в дерево. От удара в машине сработали подушки безопасности. Водитель с места ДТП скрылся.

В 00:40 жители дома 60, корпуса 3, на улице Вавилова, сообщили, что сначала почувствовали запах гари и дыма, а потом увидели открытый огонь. Пожар удалось потушить примерно за 15 минут.

В 11:50 в мужскую парикмахерскую на Шелепихинской набережной ворвался мужчина. Он опрокинул стеллаж, разбил емкости с дезинфицирующим средством, смел инструменты с рабочих мест мастеров, пытался оторвать зеркало. Затем стал раздеваться и заснул. Сотрудники барбершопа написали заявление в полицию.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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Программа: Рейд 112
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