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26 октября, 16:35

Происшествия

Возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировали

Видео: Москва 24

Возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировали по состоянию на 16:20 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Мосэнерго.

Отмечается, что возгорание в районе энергетического котла № 6 произошло около 15:30. Пострадавших нет, эвакуация персонала не проводилась.

В сообщении подчеркнули, что энергоснабжение не нарушалось, обрушения кровли также не было. Причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что три газовых котлована загорелись на 3-й Хорошевской улице на территории ТЭЦ-16. Из-за факельного горения обрушилась кровля котельной на площади 10 квадратных метров.

До этого в Адлерском районе Сочи вспыхнул резервуар с дизельным топливом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Видео: Москва 24


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