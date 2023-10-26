26 октября, 16:35Происшествия
Возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировали
Отмечается, что возгорание в районе энергетического котла № 6 произошло около 15:30. Пострадавших нет, эвакуация персонала не проводилась.
В сообщении подчеркнули, что энергоснабжение не нарушалось, обрушения кровли также не было. Причины случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что три газовых котлована загорелись на 3-й Хорошевской улице на территории ТЭЦ-16. Из-за факельного горения обрушилась кровля котельной на площади 10 квадратных метров.
До этого в Адлерском районе Сочи вспыхнул резервуар с дизельным топливом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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