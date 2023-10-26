Три котла ТЭЦ и газопровод загорелись на северо-западе Москвы

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Пожар произошел в трех котлах теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и на газопроводе на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На территории ТЭЦ-16 произошло факельное горение газопровода", – говорится в сообщении.

Уточняется, что три газовых котлована загорелись на 3-й Хорошевской улице. По словам собеседника агентства, из-за факельного горения обрушилась кровля котельной на площади 10 квадратных метров.

Подачу в котельную остановили.

До этого в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По словам мэра города Алексея Копайгородского, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров. К тушению огня привлекли 15 единиц техники и свыше 60 сотрудников экстренных и аварийных служб.

Ранее пожар произошел в здании бывшего подшипникового завода в Самаре. Его локализовали на площади 1,2 тысячи "квадратов".

Позже возгорание было ликвидировано. В тушении задействовали 114 человек и 38 единиц техники.

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