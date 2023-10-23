"Рейд 112": автомобиль каршеринга врезался в дерево на улице Розы Люксембург

Автомобиль каршеринга врезался в дерево и опрокинулся на улице Розы Люксембург. В машине сработали подушки безопасности. Девушка-водитель смогла самостоятельно покинуть автомобиль и вызвать ДПС.

Водитель не справился с управлением и задел ограждение на Малой Тульской улице. В результате машину развернуло, и в нее врезался другой автомобиль.

Девушка в состоянии алкогольного опьянения при выезде с парковки в Россошанском проезде протаранила пять автомобилей.

Об этих и других происшествиях – в программе "Рейд 112".