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23 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": автомобиль каршеринга врезался в дерево на улице Розы Люксембург

"Рейд 112": автомобиль каршеринга врезался в дерево на улице Розы Люксембург

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Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом

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Автомобиль каршеринга врезался в дерево и опрокинулся на улице Розы Люксембург. В машине сработали подушки безопасности. Девушка-водитель смогла самостоятельно покинуть автомобиль и вызвать ДПС.

Водитель не справился с управлением и задел ограждение на Малой Тульской улице. В результате машину развернуло, и в нее врезался другой автомобиль.

Девушка в состоянии алкогольного опьянения при выезде с парковки в Россошанском проезде протаранила пять автомобилей.

Об этих и других происшествиях – в программе "Рейд 112".

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