"Московский патруль": мошенники обманули людей на 2 млрд рублей за 10 лет

Мошенники обманули людей на 2 миллиарда рублей за 10 лет. Пресненский суд Москвы в ближайшее время приступит к рассмотрению резонансного уголовного дела в отношении вероятных аферистов, которые выдавали себя за брокеров.

По версии следователей, сообщники обещали своим клиентам предоставить доступ к международным фондовым рынкам. Во время обыска оперативники нашли документы и другие улики. Некоторые были спрятаны в сейфе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.