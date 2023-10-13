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13 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": мошенники обманули людей на 2 млрд рублей за 10 лет

"Московский патруль": мошенники обманули людей на 2 млрд рублей за 10 лет

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Мошенники обманули людей на 2 миллиарда рублей за 10 лет. Пресненский суд Москвы в ближайшее время приступит к рассмотрению резонансного уголовного дела в отношении вероятных аферистов, которые выдавали себя за брокеров.

По версии следователей, сообщники обещали своим клиентам предоставить доступ к международным фондовым рынкам. Во время обыска оперативники нашли документы и другие улики. Некоторые были спрятаны в сейфе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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