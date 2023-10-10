"Московский патруль": частная медицинская клиника обманула москвичей

В Москве продолжает работать частная медицинская клиника, куда под видом бесплатного обследования заманивают пациентов, а потом навязывают им платные услуги.

По словам обманутых москвичей, всего несколько месяцев назад в ней принимали пациентов люди в белых халатах, которые выдавали себя за врачей. Женщины утверждали, что их по телефону заманили на бесплатное обследование, однако при встрече предоставили кредитный договор.



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