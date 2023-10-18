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18 октября, 12:00

Происшествия

Утеплительный материал загорелся на "УГМК-Арена" в Екатеринбурге

Утеплительный материал загорелся на "УГМК-Арена" в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге произошел пожар на строящейся "УГМК-Арена" на 15 тысяч зрителей. Как уточнили в МЧС, там горит утеплительный материал.

На месте работают 35 человек и 13 единиц техники. На данный момент огонь удалось локализовать.

Это уже второе возгорание на объекте. Первый пожар случился два месяца назад, тогда на крыше строящейся арены горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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