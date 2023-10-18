18 октября, 12:00Происшествия
Утеплительный материал загорелся на "УГМК-Арена" в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошел пожар на строящейся "УГМК-Арена" на 15 тысяч зрителей. Как уточнили в МЧС, там горит утеплительный материал.
На месте работают 35 человек и 13 единиц техники. На данный момент огонь удалось локализовать.
Это уже второе возгорание на объекте. Первый пожар случился два месяца назад, тогда на крыше строящейся арены горели лакокрасочные материалы и утеплитель.
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