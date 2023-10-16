Шесть бытовок загорелись на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Проектируемом проезде № 1071 на северо-западе Москвы загорелись шесть бытовок. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о возгорании по указанному адресу поступило в МЧС в 19:22.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений – происходит горение шесть металлических в ряду стоящих бытовок. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению пожара", – говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать в 20:07. По информации администрации объекта, в момент ЧП в бытовках не было людей. В МЧС сведений о пострадавших также не поступало.

До этого пожар произошел в подмосковных Химках. Там загорелись торговые ряды. Позже пожар удалось потушить на площади 40 "квадратов".



Промзона вспыхнула в Гольянове