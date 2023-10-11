Red Wings увеличит число рейсов в Израиль

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Авиакомпания Red Wings временно увеличит число рейсов в Израиль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что с 11 по 16 октября будет выполняться ежедневный дополнительный вывозной рейс по маршруту Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский) с технической остановкой в аэропорте Махачкала.

Перевозчик поделился, что решение приняли в связи с нестабильностью военно-политической обстановки на территории Израиля и связанным с этим повышенным спросом со стороны находящихся в Израиле россиян и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в РФ.

В авиакомпании сообщили о готовности увеличить количество рейсов из Израиля, если возникнет необходимость вывоза граждан РФ из страны, 9 октября. Представители компании заявляли, что понимают, какой высокий уровень ответственности ложится на них, поскольку Red Wings является одним из основных авиаперевозчиков.

Между тем турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение о приостановке рейсов в Тель-Авив из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Росавиация продлила ограничение на ночные вылеты из российских аэропортов в аэропорты Израиля до 12:00 16 октября.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказались четыре гражданина России.

Москвичи стали отменять поездки в Израиль из-за обострения конфликта в секторе Газа