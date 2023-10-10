Россия продлила ограничение на ночные вылеты в Израиль до 16 октября

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Росавиация продлила ограничение на ночные вылеты из российских аэропортов в аэропорты Израиля до 12:00 16 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Прямые пассажирские рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики "Азимут" (Минеральные Воды – Тель-Авив, Сочи – Тель-Авив) и Red Wings (Махачкала – Тель-Авив)", – напомнили в заявлении.

По информации Росавиации, в дневное время авиакомпании должны самостоятельно выносить решение относительно вылетов в Израиль, основываясь на собственной оценке рисков, включая рекомендации руководства Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В пресс-службе Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) добавили, что всех организованных российских туристов, которые находятся на данный момент в Израиле, должны вывезти в Россию в течение одной-двух недель.

"Пока же те, кто находится в Израиле, не обращались к туроператорам с просьбой прервать отдых", – отметили в АТОР.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас таких туристов – менее 100 человек. Также в ассоциации заявили, что многие россияне уже вернулись домой после отдыха.

"Чуть больше 150 россиян только собирались на отдых в Израиль, но сейчас корректируют планы в зависимости от дат вылетов", – заключили в пресс-службе.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Компания Red Wings предупредила, что временно сокращает программу полетов в Израиль на фоне обострения вооруженного конфликта в стране.

Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам, которые сейчас находятся в Израиле, не пребывать в местах массового скопления людей, избегать столкновений с полицией и не приближаться к военным объектам.

Как отметил российский посол Анатолий Викторов, РФ не исключает, что может прибегнуть к более радикальным мерам по вывозу россиян из Израиля, если это понадобится в случае обострения конфликта.

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