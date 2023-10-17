"Рейд 112": ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 30-м км МКАД

На 30-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с участием четырех автомашин. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора грузовика. Легковушка черного цвета выезжала на МКАД и подрезала "Хендэ", водитель которой пытался уйти от столкновения и попал под грузовик.

В 04:01 в службу 112 поступило сообщение о пожаре в автосервисе на улице Амурской. На момент прибытия первого пожарного подразделения, огонь охватил площадь в 750 квадратных метров. В горящем ангаре находились только автомобили и ремонтное оборудование, людей в момент возгорания не было.

Около 09:00 в районе дома № 39 по Лосиноостровской улице на проезжую часть выбежал молодой лосенок. Водитель такси "Киа" не успел затормозить и сбил животное. На место происшествия приехали сотрудники ДПС и представители Национального парка "Лосиный остров". Лось был еще жив, поэтому вызвали ветеринаров. Ветеринары приехали на вызов через 2,5 часа. К их приезду лосенок умер.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

