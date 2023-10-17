Прокуратура не исключает связи теракта в Брюсселе с конфликтом в Израиле – СМИ

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Прокуратура Бельгии не исключает связь теракта в Брюсселе с конфликтом Израиля и Палестины, сообщает телеканал RTBF.

Накануне прокуратура заявляла, что не прослеживает связи между терактом и ситуацией в Израиле. Однако теперь говорится, что федеральная прокуратура по предварительным итогам расследования более не может исключить такой связи.

Мужчина застрелил шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя 16 октября. Предположительно, он был вооружен автоматом АК-47. После случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате ЧП еще несколько человек были ранены.

При задержании подозреваемый был убит. До этого сообщалось, что полиция "нейтрализовала" преступника, предположительно, по имени Абдесалем Л. По данным СМИ, он был тяжело ранен и доставлен в больницу. Однако спустя некоторое время скончался от полученных ран. Также полиция Бельгии приступила к поиску двух сообщников устроившего стрельбу в Брюсселе.

По данным СМИ, преступник записал видеообращение с заявлением о его принадлежности к группировке "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация). Бельгийские власти повысили уровень террористической угрозы до максимального. Кризисный центр рекомендовал жителям Брюсселя не выходить на улицу без необходимости.

Подозреваемый в нападении на шведов в Брюсселе ликвидирован – СМИ