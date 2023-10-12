"Рейд 112": автомобиль врезался в бетонное ограждение в Угрешском проезде

Автомобиль врезался в бетонное ограждение в районе Угрешского проезда в столице. Водитель ударился о руль, повредив глаз. Автомобиль получил сильные повреждения передней части кузова и моторного отсека.

Машина влетела на полной скорости в ограждения дорожных работ, а после – в бетонный блок на 29-м километре МКАД. В ней находилось три пассажира. Двое оказались зажаты в салоне. Их пришлось доставать при помощи специнструментов.

Подробнее – в программе "Рейд 112".