Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": автомобиль врезался в бетонное ограждение в Угрешском проезде

"Рейд 112": автомобиль врезался в бетонное ограждение в Угрешском проезде

"Московский патруль": инспекторы ГИБДД провели рейд в столице

"Московский патруль": в столице задержали воровку солнцезащитных очков

"Московский патруль": хозяйке бренда Darvol предъявили обвинение в мошенничестве

"Московский патруль": прокуратура взяла на контроль проверку ДТП на МКАД

"Московский патруль": полиция нашла нарколабораторию в подвале дома в Подмосковье

"Московский патруль": полиция нашла более 1 кг запрещенных веществ в бюстгалтере в столице

"Московский патруль": в суд доставили забившего до смерти человека у ТЦ мужчину

Пассажиры первого дополнительного рейса из Израиля рассказали, как доехали до России

Москвичи принесли цветы к посольству Израиля в память о погибших мирных жителях

Автомобиль врезался в бетонное ограждение в районе Угрешского проезда в столице. Водитель ударился о руль, повредив глаз. Автомобиль получил сильные повреждения передней части кузова и моторного отсека.

Машина влетела на полной скорости в ограждения дорожных работ, а после – в бетонный блок на 29-м километре МКАД. В ней находилось три пассажира. Двое оказались зажаты в салоне. Их пришлось доставать при помощи специнструментов.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика